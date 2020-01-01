Токеноміка DGI Game (DGI) Дізнайтеся ключову інформацію про DGI Game (DGI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DGI Game (DGI) Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight. Офіційний вебсайт: https://www.dgi.game/ Whitepaper: https://dgi.gitbook.io/decentralized-gaming-income-dgi-whitepaper/ Купити DGI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DGI Game (DGI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DGI Game (DGI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 848,34K $ 848,34K $ 848,34K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 957,59M $ 957,59M $ 957,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 885,91K $ 885,91K $ 885,91K Історичний максимум: $ 0,079182 $ 0,079182 $ 0,079182 Історичний мінімум: $ 0,00005003 $ 0,00005003 $ 0,00005003 Поточна ціна: $ 0,00088591 $ 0,00088591 $ 0,00088591 Дізнайтеся більше про ціну DGI Game (DGI)

Токеноміка DGI Game (DGI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DGI Game (DGI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DGI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DGI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DGI, досліджуйте ціну токена DGI в реальному часі!

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