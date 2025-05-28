Сьогоднішня ціна DGI Game (DGI)

Поточна ціна DGI Game (DGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 813.25K USD. Ціна DGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DGI Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DGI Game протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 957.59M USD

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