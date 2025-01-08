Ціна DGEN (DGEN)
Поточна ціна DGEN (DGEN) сьогодні становить 0.00143991 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DGEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.26 USD
- зміна ціни DGEN протягом дня — -12.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DGEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DGEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DGEN до USD становила $ -0.000207562336453467.
За останні 30 днів зміна ціни DGEN до USD становила $ -0.0000709276.
За останні 60 днів зміна ціни DGEN до USD становила $ -0.0001643215.
За останні 90 днів зміна ціни DGEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000207562336453467
|-12.59%
|30 днів
|$ -0.0000709276
|-4.92%
|60 днів
|$ -0.0001643215
|-11.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DGEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.32%
-12.59%
+3.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## What Is DGEN? DGEN is an ERC-20 governance and utility token launched by the Degen DAO. DGEN is used to exert control over the Degen DAO and the assets it holds, including the Degen DAO treasury (which can be used to incentivize community builders and bring awareness to the community). DGEN is also incorporated in the Knight of Degen, Inc.’s (a.k.a., “KOD”) decentralized sports and entertainment community and powers tournaments, fantasy games, and other contests on the KOD platform via the KOD mobile and web apps. ## What is the Degen DAO? The Degen DAO is a decentralized ecosystem of web3 sports and competitive entertainment products built for a global community of fans. ## Mission Statement The Degen DAO is building a community-led Sports and Entertainment ecosystem where fans come to celebrate sports, action, and competition with friends and fans around the world. All of the applications and products developed for the Degen DAO ecosystem are connected in their mission of innovating on-chain for communal sports fandom and in-game action, creating new experiences and opportunities, elevating the sports they love. ## Community The launch of the Degen DAO establishes a framework by which the community adjacent to the Knights of Degen, Inc.’s platform can build alongside the core contributors and receive rewards in DGEN for developing key parts of the ecosystem (e.g., guilds and sub-DAOs, bounties, quests). ## Knights of Degen Inc. Knights of Degen Inc. is a web3 sports entertainment and gaming company, dedicated to building innovative games and intellectual property that leverage blockchain technology to unlock innovative experiences that align with the core mission of the Knights of Degen ecosystem and the Degen DAO. ## Where Can I Learn More About DGEN? Whitepaper: https://medium.com/knights-of-degen/knights-of-degen-whitepaper-7f00b405672a Purple Paper: https://knightsofdegen.gitbook.io/the-purple-paper/introduction/the-knights-of-degen
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DGEN до AUD
A$0.002303856
|1 DGEN до GBP
￡0.001151928
|1 DGEN до EUR
€0.0013823136
|1 DGEN до USD
$0.00143991
|1 DGEN до MYR
RM0.0064651959
|1 DGEN до TRY
₺0.0508720203
|1 DGEN до JPY
¥0.2277217665
|1 DGEN до RUB
₽0.1544303475
|1 DGEN до INR
₹0.1235586771
|1 DGEN до IDR
Rp23.2243515873
|1 DGEN до PHP
₱0.0840475467
|1 DGEN до EGP
￡E.0.0729314415
|1 DGEN до BRL
R$0.008783451
|1 DGEN до CAD
C$0.0020590713
|1 DGEN до BDT
৳0.175381038
|1 DGEN до NGN
₦2.2255104969
|1 DGEN до UAH
₴0.0612537714
|1 DGEN до VES
Bs0.07631523
|1 DGEN до PKR
Rs0.4035491766
|1 DGEN до KZT
₸0.7654993533
|1 DGEN до THB
฿0.0498352851
|1 DGEN до TWD
NT$0.0473010435
|1 DGEN до CHF
Fr0.001295919
|1 DGEN до HKD
HK$0.0111881007
|1 DGEN до MAD
.د.م0.0144854946