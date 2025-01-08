Сьогоднішня ціна DGEN (DGEN)

Поточна ціна DGEN (DGEN) сьогодні становить 0.00143991 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DGEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.26 USD

- зміна ціни DGEN протягом дня — -12.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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