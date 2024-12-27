Сьогоднішня ціна DFX Finance (DFX)

Поточна ціна DFX Finance (DFX) сьогодні становить 0.02489344 USD з ринковою капіталізацією $ 1.08M USD. Ціна DFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DFX Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.40K USD

- зміна ціни DFX Finance протягом дня — +2.77%

- циркуляційна пропозиція – 43.58M USD

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