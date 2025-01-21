Ціна DFV (DFV)
Поточна ціна DFV (DFV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DFV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.91K USD
- зміна ціни DFV протягом дня — -16.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DFV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DFV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DFV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DFV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.71%
|30 днів
|$ 0
|-26.89%
|60 днів
|$ 0
|-58.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DFV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.24%
-16.71%
-23.25%
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