Сьогоднішня ціна dFund (DFND)

Поточна ціна dFund (DFND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113.71K USD. Ціна DFND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dFund:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.05K USD

- зміна ціни dFund протягом дня — -14.20%

- циркуляційна пропозиція – 332.45M USD

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