Сьогоднішня ціна DFS Mafia V2 (DFSM)

Поточна ціна DFS Mafia V2 (DFSM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFSM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DFS Mafia V2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.44 USD

- зміна ціни DFS Mafia V2 протягом дня — +1.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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