Ціна DFS Mafia V2 (DFSM)
Поточна ціна DFS Mafia V2 (DFSM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFSM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DFS Mafia V2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.44 USD
- зміна ціни DFS Mafia V2 протягом дня — +1.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DFS Mafia V2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DFS Mafia V2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DFS Mafia V2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DFS Mafia V2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.52%
|30 днів
|$ 0
|-6.79%
|60 днів
|$ 0
|-7.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DFS Mafia V2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.52%
-9.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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