Сьогоднішня ціна DFDV xStock

Поточна ціна DFDV xStock (DFDVX) сьогодні становить $ 2,87, зі зміною 2,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DFDVX до USD становить $ 2,87 за DFDVX.

DFDV xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 489 610, з циркуляційною пропозицією у 170,49K DFDVX. Протягом останніх 24 годин DFDVX торгувався між $ 2,81 (мінімум) та $ 3,03 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 32,51, тоді як історичний мінімум — $ 2,43.

У короткостроковій динаміці DFDVX змінився на -1,56% за останню годину та на +7,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DFDV xStock (DFDVX)

Ринкова капіталізація $ 489,61K$ 489,61K $ 489,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 489,61K$ 489,61K $ 489,61K Циркуляційне постачання 170,49K 170,49K 170,49K Загальна пропозиція 170 490,5377463732 170 490,5377463732 170 490,5377463732

Поточна ринкова капіталізація DFDV xStock — $ 489,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DFDVX — 170,49K, зі загальною пропозицією 170490.5377463732. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 489,61K.