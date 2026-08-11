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Поточна ціна DFDV xStock сьогодні становить 2,87 USD. Ринкова капіталізація DFDVX становить 489 610 USD. Відстежуйте оновлення цін DFDVX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DFDV xStock сьогодні становить 2,87 USD. Ринкова капіталізація DFDVX становить 489 610 USD. Відстежуйте оновлення цін DFDVX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DFDVX

Інформація про ціну DFDVX

Що таке DFDVX

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Офіційний вебсайт DFDVX

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Ціна DFDV xStock (DFDVX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DFDVX до USD:

$2,93
$2,93$2,93
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DFDV xStock (DFDVX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:56:22 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DFDV xStock

Поточна ціна DFDV xStock (DFDVX) сьогодні становить $ 2,87, зі зміною 2,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DFDVX до USD становить $ 2,87 за DFDVX.

DFDV xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 489 610, з циркуляційною пропозицією у 170,49K DFDVX. Протягом останніх 24 годин DFDVX торгувався між $ 2,81 (мінімум) та $ 3,03 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 32,51, тоді як історичний мінімум — $ 2,43.

У короткостроковій динаміці DFDVX змінився на -1,56% за останню годину та на +7,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DFDV xStock (DFDVX)

$ 489,61K
$ 489,61K$ 489,61K

--
----

$ 489,61K
$ 489,61K$ 489,61K

170,49K
170,49K 170,49K

170 490,5377463732
170 490,5377463732 170 490,5377463732

Поточна ринкова капіталізація DFDV xStock — $ 489,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DFDVX — 170,49K, зі загальною пропозицією 170490.5377463732. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 489,61K.

Історія ціни DFDV xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 2,81
$ 2,81$ 2,81
Мін. за 24 год
$ 3,03
$ 3,03$ 3,03
Макс. за 24 год

$ 2,81
$ 2,81$ 2,81

$ 3,03
$ 3,03$ 3,03

$ 32,51
$ 32,51$ 32,51

$ 2,43
$ 2,43$ 2,43

-1,56%

-2,84%

+7,35%

+7,35%

Історія ціни DFDV xStock (DFDVX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DFDV xStock до USD становила $ -0,08423815084771791.
За останні 30 днів зміна ціни DFDV xStock до USD становила $ -0,1173075190.
За останні 60 днів зміна ціни DFDV xStock до USD становила $ -0,1319186890.
За останні 90 днів зміна ціни DFDV xStock до USD становила $ -0,0275759729337125.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,08423815084771791-2,84%
30 днів$ -0,1173075190-4,08%
60 днів$ -0,1319186890-4,59%
90 днів$ -0,0275759729337125-0,00%

Прогноз ціни DFDV xStock

Прогноз ціни DFDV xStock (DFDVX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DFDVX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни DFDV xStock (DFDVX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DFDV xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DFDV xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DFDVX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DFDV xStock.

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Ресурс DFDV xStock (DFDVX)

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Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Про DFDV xStock

Яка зараз актуальна вартість DFDV xStock?

Сьогодні DFDV xStock торгується за ціною ₴126.5154571354912000, змінивши свою ціну на -2.84% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є DFDVX саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має DFDV xStock сьогодні?

DFDV xStock має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував DFDVX протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴123.8705346866656000 до ₴133.5685836656928000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі DFDVX сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику DFDV xStock?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, побудований на --, профіль ризику DFDVX може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про DFDV xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:56:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DFDV xStock (DFDVX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про DFDV xStock

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$0,71512
$0,71512$0,71512

+62,05%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00868
$0,00868$0,00868

+44,90%

ZKcandy

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ZAY

$2,7050
$2,7050$2,7050

+50,18%

Cysic

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CYS

$1,4656
$1,4656$1,4656

+27,38%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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