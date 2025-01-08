Ціна DexToro Pro (DTORO)
Поточна ціна DexToro Pro (DTORO) сьогодні становить 0.064381 USD з ринковою капіталізацією $ 200.58K USD. Ціна DTORO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DexToro Pro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни DexToro Pro протягом дня — +36.68%
- циркуляційна пропозиція – 3.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DexToro Pro до USD становила $ +0.01727859.
За останні 30 днів зміна ціни DexToro Pro до USD становила $ -0.0445869842.
За останні 60 днів зміна ціни DexToro Pro до USD становила $ -0.0432499518.
За останні 90 днів зміна ціни DexToro Pro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01727859
|+36.68%
|30 днів
|$ -0.0445869842
|-69.25%
|60 днів
|$ -0.0432499518
|-67.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DexToro Pro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.46%
+36.68%
-1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DexToro is a decentralized derivatives trading platform offering leveraged perpetual futures trading on Optimism powered by the Synthetix protocol and Ethereum. Gain exposure to a variety of on-chain and real-world assets while having access to advanced trading functionality through the proprietary DexToro Smart Wallet. DexToro offers the same performance and features of traditional cryptocurrency exchanges, including advanced order types, but with the addition of supporting Forex & Stocks, all while remaining completely trustless and self-custodial powered by smart contracts.
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