Сьогоднішня ціна DexToro Pro (DTORO)

Поточна ціна DexToro Pro (DTORO) сьогодні становить 0.064381 USD з ринковою капіталізацією $ 200.58K USD. Ціна DTORO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DexToro Pro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD

- зміна ціни DexToro Pro протягом дня — +36.68%

- циркуляційна пропозиція – 3.00M USD

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