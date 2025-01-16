Ціна Dexter Moon Bot (DMB)
Поточна ціна Dexter Moon Bot (DMB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dexter Moon Bot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.12 USD
- зміна ціни Dexter Moon Bot протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dexter Moon Bot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dexter Moon Bot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dexter Moon Bot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dexter Moon Bot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.73%
|60 днів
|$ 0
|-20.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dexter Moon Bot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-21.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dexter is a cutting-edge management tool and sniping bot designed to help users navigate the dynamic and often volatile world of token launches. Our platform leverages advanced algorithms to correlate quality factors from multiple data sources, providing users with comprehensive insights into potential investments. By presenting detailed analyses and highlighting key metrics, Dexter ensures that users are equipped to make informed decisions on Dexscreeners' moonshots and pump.fun projects. Beyond just offering data, Dexter's educational approach empowers users to understand the underlying factors that influence token performance. The platform's user-friendly interface allows both novice and experienced traders to access and interpret critical information with ease. Additionally, our continuous updates and community-driven feedback loop ensure that Dexter evolves to meet the ever-changing demands of the crypto market. Dexter’s primary goal is to support and educate users, helping them navigate token launches with confidence and clarity. Our commitment to transparency and user empowerment makes Dexter a reliable companion in the fast-paced world of cryptocurrency.
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