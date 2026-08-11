Сьогоднішня ціна Dexter AI

Поточна ціна Dexter AI (DEXTER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEXTER до USD становить $ 0 за DEXTER.

Dexter AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 479 146, з циркуляційною пропозицією у 999,89M DEXTER. Протягом останніх 24 годин DEXTER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00589035, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEXTER змінився на +0,40% за останню годину та на +31,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dexter AI (DEXTER)

Ринкова капіталізація $ 479,15K$ 479,15K $ 479,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 479,15K$ 479,15K $ 479,15K Циркуляційне постачання 999,89M 999,89M 999,89M Загальна пропозиція 999 893 667,510381 999 893 667,510381 999 893 667,510381

Поточна ринкова капіталізація Dexter AI — $ 479,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEXTER — 999,89M, зі загальною пропозицією 999893667.510381. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 479,15K.