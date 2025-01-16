Ціна DeXter (DEXTR)
Поточна ціна DeXter (DEXTR) сьогодні становить 0.01307337 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEXTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeXter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 244.30 USD
- зміна ціни DeXter протягом дня — -1.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeXter до USD становила $ -0.0001768576520315.
За останні 30 днів зміна ціни DeXter до USD становила $ -0.0069357221.
За останні 60 днів зміна ціни DeXter до USD становила $ -0.0014934926.
За останні 90 днів зміна ціни DeXter до USD становила $ -0.007816058272646286.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001768576520315
|-1.33%
|30 днів
|$ -0.0069357221
|-53.05%
|60 днів
|$ -0.0014934926
|-11.42%
|90 днів
|$ -0.007816058272646286
|-37.41%
Останній аналіз цін DeXter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-1.33%
-17.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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