Сьогоднішня ціна Dexsport (DESU)

Поточна ціна Dexsport (DESU) сьогодні становить 0.00902097 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна DESU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dexsport:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.96K USD

- зміна ціни Dexsport протягом дня — +9.46%

- циркуляційна пропозиція – 201.92M USD

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