Ціна Dexsport (DESU)
Поточна ціна Dexsport (DESU) сьогодні становить 0.00902097 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна DESU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dexsport:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.96K USD
- зміна ціни Dexsport протягом дня — +9.46%
- циркуляційна пропозиція – 201.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dexsport до USD становила $ +0.00077937.
За останні 30 днів зміна ціни Dexsport до USD становила $ +0.0100074771.
За останні 60 днів зміна ціни Dexsport до USD становила $ +0.0102301155.
За останні 90 днів зміна ціни Dexsport до USD становила $ +0.0078327259498770487.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00077937
|+9.46%
|30 днів
|$ +0.0100074771
|+110.94%
|60 днів
|$ +0.0102301155
|+113.40%
|90 днів
|$ +0.0078327259498770487
|+659.18%
Останній аналіз цін Dexsport: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+9.46%
+32.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.
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