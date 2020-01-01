Токеноміка dexSHARE (DEXSHARE) Дізнайтеся ключову інформацію про dexSHARE (DEXSHARE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація dexSHARE (DEXSHARE) dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Офіційний вебсайт: https://www.dexfinance.com/ Whitepaper: https://www.dexfinance.com/documentation/ Купити DEXSHARE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни dexSHARE (DEXSHARE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена dexSHARE (DEXSHARE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 400,73 $ 400,73 $ 400,73 Загальна пропозиція: $ 67,16K $ 67,16K $ 67,16K Циркуляційна пропозиція: $ 19,61K $ 19,61K $ 19,61K FDV (повністю розведена вартість): $ 1,37K $ 1,37K $ 1,37K Історичний максимум: $ 414,96 $ 414,96 $ 414,96 Історичний мінімум: $ 0,00209527 $ 0,00209527 $ 0,00209527 Поточна ціна: $ 0,02043777 $ 0,02043777 $ 0,02043777 Дізнайтеся більше про ціну dexSHARE (DEXSHARE)

Токеноміка dexSHARE (DEXSHARE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки dexSHARE (DEXSHARE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEXSHARE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEXSHARE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEXSHARE, досліджуйте ціну токена DEXSHARE в реальному часі!

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