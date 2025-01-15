Сьогоднішня ціна dexSHARE (DEXSHARE)

Поточна ціна dexSHARE (DEXSHARE) сьогодні становить 0.063078 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24K USD. Ціна DEXSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dexSHARE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.14 USD

- зміна ціни dexSHARE протягом дня — -7.47%

- циркуляційна пропозиція – 19.61K USD

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