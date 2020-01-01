Токеноміка DexQuark (QRK) Дізнайтеся ключову інформацію про DexQuark (QRK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DexQuark (QRK) DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Офіційний вебсайт: https://dexquark.io Whitepaper: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck Купити QRK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DexQuark (QRK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DexQuark (QRK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,46K $ 9,46K $ 9,46K Загальна пропозиція: $ 895,67M $ 895,67M $ 895,67M Циркуляційна пропозиція: $ 895,67M $ 895,67M $ 895,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,46K $ 9,46K $ 9,46K Історичний максимум: $ 0,00107475 $ 0,00107475 $ 0,00107475 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну DexQuark (QRK)

Токеноміка DexQuark (QRK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DexQuark (QRK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QRK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QRK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QRK, досліджуйте ціну токена QRK в реальному часі!

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