Сьогоднішня ціна DexQuark (QRK)

Поточна ціна DexQuark (QRK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 206.36K USD. Ціна QRK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DexQuark:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.55K USD

- зміна ціни DexQuark протягом дня — +12.38%

- циркуляційна пропозиція – 898.52M USD

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