Ціна DexQuark (QRK)
Поточна ціна DexQuark (QRK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 206.36K USD. Ціна QRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DexQuark:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.55K USD
- зміна ціни DexQuark протягом дня — +12.38%
- циркуляційна пропозиція – 898.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DexQuark до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DexQuark до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DexQuark до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DexQuark до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.38%
|30 днів
|$ 0
|-34.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DexQuark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.98%
+12.38%
-18.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.
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