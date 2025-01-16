Ціна DexPad (DXP)
Поточна ціна DexPad (DXP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DexPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.76 USD
- зміна ціни DexPad протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DexPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DexPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DexPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DexPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.30%
|60 днів
|$ 0
|-1.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DexPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DexPad is a native token of DexPad.IO ( A multichain permissionless launchpad). DexPad holders gets exclusive duration for taking part in a presale before public. They also gets the revenue share from the presales happens on DexPad.io based on their Staking amount. DexPad provides suite of applications such as token minting, token locking, presale and airdropper.
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