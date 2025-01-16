Ціна Dexit Network (DXT)
Поточна ціна Dexit Network (DXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dexit Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.87 USD
- зміна ціни Dexit Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dexit Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dexit Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dexit Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dexit Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.88%
|60 днів
|$ 0
|+4.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dexit Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEXIT is bringing the fastest, most secure DEX to multiple high-performance blockchains. DEXIT is currently Researching on Ethereum and Binance Smart Chain, with Polkadot and others to follow.
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