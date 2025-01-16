Ціна Dexioprotocol (DEXIO)
Поточна ціна Dexioprotocol (DEXIO) сьогодні становить 0.00765143 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEXIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dexioprotocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 163.35 USD
- зміна ціни Dexioprotocol протягом дня — +1.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dexioprotocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dexioprotocol до USD становила $ +0.0007742122.
За останні 60 днів зміна ціни Dexioprotocol до USD становила $ +0.0114778099.
За останні 90 днів зміна ціни Dexioprotocol до USD становила $ +0.005392659203392083.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.27%
|30 днів
|$ +0.0007742122
|+10.12%
|60 днів
|$ +0.0114778099
|+150.01%
|90 днів
|$ +0.005392659203392083
|+238.74%
Останній аналіз цін Dexioprotocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.27%
+5.51%
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