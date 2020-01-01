Токеноміка dexie bucks (DBX) Дізнайтеся ключову інформацію про dexie bucks (DBX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація dexie bucks (DBX) dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Офіційний вебсайт: https://dexie.space Whitepaper: https://dexie.space/dbx Купити DBX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни dexie bucks (DBX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена dexie bucks (DBX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 457,06K $ 457,06K $ 457,06K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 9,95M $ 9,95M $ 9,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,59M $ 4,59M $ 4,59M Історичний максимум: $ 0,24144 $ 0,24144 $ 0,24144 Історичний мінімум: $ 0,02865464 $ 0,02865464 $ 0,02865464 Поточна ціна: $ 0,04593218 $ 0,04593218 $ 0,04593218 Дізнайтеся більше про ціну dexie bucks (DBX)

Токеноміка dexie bucks (DBX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки dexie bucks (DBX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DBX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DBX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DBX, досліджуйте ціну токена DBX в реальному часі!

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