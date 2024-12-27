Сьогоднішня ціна dexie bucks (DBX)

Поточна ціна dexie bucks (DBX) сьогодні становить 0.10489 USD з ринковою капіталізацією $ 969.09K USD. Ціна DBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dexie bucks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.21 USD

- зміна ціни dexie bucks протягом дня — -2.47%

- циркуляційна пропозиція – 9.24M USD

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