Ціна dexie bucks (DBX)
Поточна ціна dexie bucks (DBX) сьогодні становить 0.10489 USD з ринковою капіталізацією $ 969.09K USD. Ціна DBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dexie bucks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.21 USD
- зміна ціни dexie bucks протягом дня — -2.47%
- циркуляційна пропозиція – 9.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dexie bucks до USD становила $ -0.0026573830007251.
За останні 30 днів зміна ціни dexie bucks до USD становила $ +0.0150873880.
За останні 60 днів зміна ціни dexie bucks до USD становила $ +0.1766811318.
За останні 90 днів зміна ціни dexie bucks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0026573830007251
|-2.47%
|30 днів
|$ +0.0150873880
|+14.38%
|60 днів
|$ +0.1766811318
|+168.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dexie bucks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-2.47%
+13.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.
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