Ціна Dexhunter (HUNT)
Поточна ціна Dexhunter (HUNT) сьогодні становить 0.245386 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dexhunter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.68K USD
- зміна ціни Dexhunter протягом дня — +7.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dexhunter до USD становила $ +0.01791195.
За останні 30 днів зміна ціни Dexhunter до USD становила $ -0.0478210936.
За останні 60 днів зміна ціни Dexhunter до USD становила $ +0.0869736568.
За останні 90 днів зміна ціни Dexhunter до USD становила $ +0.17316226982499509.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01791195
|+7.87%
|30 днів
|$ -0.0478210936
|-19.48%
|60 днів
|$ +0.0869736568
|+35.44%
|90 днів
|$ +0.17316226982499509
|+239.76%
Останній аналіз цін Dexhunter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.53%
+7.87%
+3.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HUNT is the utility token of the DexHunter ecosystem, a DEX aggregator with real-time market alerts and NFT sniping. DexHunter aims to combine multiple advanced tools to simplify and enhance user experience. We integrate real-time alerts, DEX aggregation, and an NFT sniping platform to empower users to make informed decisions and execute optimal trades. This provides a comprehensive solution for users, making trading quicker, easier, and more profitable. The main objective of DexHunter is to allow access to critical trading information and services. We aim to: - Provide real-time alerts on significant market movements, including whale transactions, unusual volumes, and price shifts for tokens and NFTs. -Enable smooth actions on alerts through our integrated DEX aggregator and NFT sniping platform. -Increase user profitability by offering superior trades via our DEX aggregator and quick purchase of NFTs. -Create a robust community around our native HUNT token and platform services.
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