Сьогоднішня ціна Dexhunter (HUNT)

Поточна ціна Dexhunter (HUNT) сьогодні становить 0.245386 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dexhunter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.68K USD

- зміна ціни Dexhunter протягом дня — +7.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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