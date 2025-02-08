Сьогоднішня ціна DexFi Governance (GDEX)

Поточна ціна DexFi Governance (GDEX) сьогодні становить 21.54 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DexFi Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.82K USD

- зміна ціни DexFi Governance протягом дня — +0.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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