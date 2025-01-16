Сьогоднішня ціна DEXED (DEXED)

Поточна ціна DEXED (DEXED) сьогодні становить 0.00282925 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEXED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEXED:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.26K USD

- зміна ціни DEXED протягом дня — +35.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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