Ціна DEXED (DEXED)
Поточна ціна DEXED (DEXED) сьогодні становить 0.00282925 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEXED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEXED:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.26K USD
- зміна ціни DEXED протягом дня — +35.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEXED до USD становила $ +0.00074758.
За останні 30 днів зміна ціни DEXED до USD становила $ -0.0011285951.
За останні 60 днів зміна ціни DEXED до USD становила $ -0.0011285951.
За останні 90 днів зміна ціни DEXED до USD становила $ +0.0008780121814306232.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00074758
|+35.91%
|30 днів
|$ -0.0011285951
|-39.89%
|60 днів
|$ -0.0011285951
|-39.89%
|90 днів
|$ +0.0008780121814306232
|+45.00%
Останній аналіз цін DEXED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+19.34%
+35.91%
-10.81%
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