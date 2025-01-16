Ціна Dexbet (DXB)
Поточна ціна Dexbet (DXB) сьогодні становить 0.02298564 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dexbet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 540.55 USD
- зміна ціни Dexbet протягом дня — +13.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dexbet до USD становила $ +0.00265979.
За останні 30 днів зміна ціни Dexbet до USD становила $ -0.0021976593.
За останні 60 днів зміна ціни Dexbet до USD становила $ -0.0039663491.
За останні 90 днів зміна ціни Dexbet до USD становила $ -0.00512392681264381.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00265979
|+13.09%
|30 днів
|$ -0.0021976593
|-9.56%
|60 днів
|$ -0.0039663491
|-17.25%
|90 днів
|$ -0.00512392681264381
|-18.22%
Останній аналіз цін Dexbet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.75%
+13.09%
+4.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dexbet is an online betting platform that leverages the benefits of decentralized infrastructure and cryptocurrency to offer users a unique, safe, and transparent betting experience. Powered by Kleverchain, a leading blockchain technology, Dexbet provides users with control over their betting activity, ensuring maximum security and fairness. One of the key features of Dexbet is its use of blockchain technology in developing its games, which guarantees their fairness and allows users to verify their outcomes using the platform's verification system or via kleverscan.org. The release of DXB token is a crucial part of our plan to empower users by giving them control over how they support and play our casino. By allowing users to choose whether and how to invest, we are putting the power of decision-making in their hands to devise their own investment strategies, which can be used to maximize returns. By acquiring DXB tokens, users are allowed to stake them and participate in the Casino's profits through the FPR System from Kleverchain.
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