Сьогоднішня ціна Dexana (DEXANA)

Поточна ціна Dexana (DEXANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEXANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dexana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.70 USD

- зміна ціни Dexana протягом дня — +0.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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