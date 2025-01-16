Ціна Dexana (DEXANA)
Поточна ціна Dexana (DEXANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEXANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dexana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.70 USD
- зміна ціни Dexana протягом дня — +0.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DEXANA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DEXANA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dexana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dexana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dexana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dexana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.46%
|30 днів
|$ 0
|-17.66%
|60 днів
|$ 0
|-23.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dexana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.46%
-14.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dexana is a decentralized exchange operating on the Solana blockchain. It offers services without the need for Know Your Customer (KYC) requirements and is built upon the principles of decentralized governance.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DEXANA до AUD
A$--
|1 DEXANA до GBP
￡--
|1 DEXANA до EUR
€--
|1 DEXANA до USD
$--
|1 DEXANA до MYR
RM--
|1 DEXANA до TRY
₺--
|1 DEXANA до JPY
¥--
|1 DEXANA до RUB
₽--
|1 DEXANA до INR
₹--
|1 DEXANA до IDR
Rp--
|1 DEXANA до PHP
₱--
|1 DEXANA до EGP
￡E.--
|1 DEXANA до BRL
R$--
|1 DEXANA до CAD
C$--
|1 DEXANA до BDT
৳--
|1 DEXANA до NGN
₦--
|1 DEXANA до UAH
₴--
|1 DEXANA до VES
Bs--
|1 DEXANA до PKR
Rs--
|1 DEXANA до KZT
₸--
|1 DEXANA до THB
฿--
|1 DEXANA до TWD
NT$--
|1 DEXANA до CHF
Fr--
|1 DEXANA до HKD
HK$--
|1 DEXANA до MAD
.د.م--