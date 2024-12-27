Сьогоднішня ціна Dexalot (ALOT)

Поточна ціна Dexalot (ALOT) сьогодні становить 0.983841 USD з ринковою капіталізацією $ 52.97M USD. Ціна ALOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dexalot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.42K USD

- зміна ціни Dexalot протягом дня — -1.24%

- циркуляційна пропозиція – 53.90M USD

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