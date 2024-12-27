Ціна Dexalot (ALOT)
Поточна ціна Dexalot (ALOT) сьогодні становить 0.983841 USD з ринковою капіталізацією $ 52.97M USD. Ціна ALOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dexalot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.42K USD
- зміна ціни Dexalot протягом дня — -1.24%
- циркуляційна пропозиція – 53.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dexalot до USD становила $ -0.0124500513202175.
За останні 30 днів зміна ціни Dexalot до USD становила $ +0.0358673994.
За останні 60 днів зміна ціни Dexalot до USD становила $ +0.5239984390.
За останні 90 днів зміна ціни Dexalot до USD становила $ +0.3243107950087261.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0124500513202175
|-1.24%
|30 днів
|$ +0.0358673994
|+3.65%
|60 днів
|$ +0.5239984390
|+53.26%
|90 днів
|$ +0.3243107950087261
|+49.17%
Останній аналіз цін Dexalot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-1.24%
+0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.
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