Ціна DEXA COIN (DEXA)
Поточна ціна DEXA COIN (DEXA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEXA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEXA COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.51K USD
- зміна ціни DEXA COIN протягом дня — -4.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DEXA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DEXA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEXA COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEXA COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEXA COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEXA COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.00%
|30 днів
|$ 0
|-44.56%
|60 днів
|$ 0
|-55.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEXA COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
-4.00%
-26.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEXA COIN simplifies the process of sending and receiving money across the globe by harnessing the power of blockchain technology. An easy, user-friendly and secure app will also incorporate an “Instant Messaging Feature” that not only allows the user to communicate with the people they are sending the money too, but also to socialize with friends & family. DEXA COIN provides a system that allows users to make convenient and cost-effective money transfers anywhere across the globe at a fraction of a cost without the need for any middlemen.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DEXA до AUD
A$--
|1 DEXA до GBP
￡--
|1 DEXA до EUR
€--
|1 DEXA до USD
$--
|1 DEXA до MYR
RM--
|1 DEXA до TRY
₺--
|1 DEXA до JPY
¥--
|1 DEXA до RUB
₽--
|1 DEXA до INR
₹--
|1 DEXA до IDR
Rp--
|1 DEXA до PHP
₱--
|1 DEXA до EGP
￡E.--
|1 DEXA до BRL
R$--
|1 DEXA до CAD
C$--
|1 DEXA до BDT
৳--
|1 DEXA до NGN
₦--
|1 DEXA до UAH
₴--
|1 DEXA до VES
Bs--
|1 DEXA до PKR
Rs--
|1 DEXA до KZT
₸--
|1 DEXA до THB
฿--
|1 DEXA до TWD
NT$--
|1 DEXA до CHF
Fr--
|1 DEXA до HKD
HK$--
|1 DEXA до MAD
.د.م--