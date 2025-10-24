Актуальна ціна Dex Trending Fund 6900 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DTF6900 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DTF6900 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Dex Trending Fund 6900 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DTF6900 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DTF6900 на MEXC вже зараз.

Логотип Dex Trending Fund 6900

Ціна Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DTF6900 до USD:

--
----
+0,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:05:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00127758
$ 0,00127758$ 0,00127758

$ 0
$ 0$ 0

-0,73%

+0,45%

-6,02%

-6,02%

Актуальна ціна Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) становить --. За останні 24 години DTF6900 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DTF6900 становить $ 0,00127758, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DTF6900 змінився на -0,73% за останню годину, +0,45% за 24 години та на -6,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

$ 10,90K
$ 10,90K$ 10,90K

--
----

$ 10,90K
$ 10,90K$ 10,90K

815,86M
815,86M 815,86M

815 858 279,47
815 858 279,47 815 858 279,47

Поточна ринкова капіталізація Dex Trending Fund 6900 — $ 10,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DTF6900 — 815,86M, зі загальною пропозицією 815858279.47. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,90K.

Історія ціни Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dex Trending Fund 6900 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dex Trending Fund 6900 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dex Trending Fund 6900 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dex Trending Fund 6900 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,45%
30 днів$ 0-34,59%
60 днів$ 0-96,78%
90 днів$ 0--

Що таке Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Dex Trending Fund 6900 (USD)

Скільки коштуватиме Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Dex Trending Fund 6900.

Перегляньте прогноз ціни Dex Trending Fund 6900 вже зараз!

DTF6900 до місцевих валют

Токеноміка Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Розуміння токеноміки Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DTF6900 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Скільки сьогодні коштує Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)?
Актуальна ціна DTF6900 у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DTF6900 до USD?
Поточна ціна DTF6900 до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Dex Trending Fund 6900?
Ринкова капіталізація DTF6900 — $ 10,90K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DTF6900?
Циркуляційна пропозиція DTF6900 — 815,86M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DTF6900?
DTF6900 досяг історичної максимальної ціни у 0,00127758 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DTF6900?
Історична мінімальна ціна DTF6900 становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DTF6900?
Актуальний обсяг торгівлі DTF6900 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DTF6900 цього року?
DTF6900 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DTF6900 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:05:59 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

