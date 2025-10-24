Інформація щодо ціни Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0,00127758 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,73% Зміна ціни (1 дн.) +0,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,02%

Актуальна ціна Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) становить --. За останні 24 години DTF6900 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DTF6900 становить $ 0,00127758, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DTF6900 змінився на -0,73% за останню годину, +0,45% за 24 години та на -6,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Ринкова капіталізація $ 10,90K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,90K Циркуляційне постачання 815,86M Загальна пропозиція 815 858 279,47

Поточна ринкова капіталізація Dex Trending Fund 6900 — $ 10,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DTF6900 — 815,86M, зі загальною пропозицією 815858279.47. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,90K.