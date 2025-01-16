Ціна Dex Raiden (DXR)
Поточна ціна Dex Raiden (DXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dex Raiden:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.35 USD
- зміна ціни Dex Raiden протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DXR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DXR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dex Raiden до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dex Raiden до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dex Raiden до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dex Raiden до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-99.64%
|60 днів
|$ 0
|-99.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dex Raiden: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dex Raiden is a Decentralized Exchange (DEX), our goal is to be a fast, one-stop shop for all your decentralized finance (DeFi) needs. Dex Raiden will allow users to trade cryptocurrencies without the need for a central administrator, everything being decentralized, and possible due to the use of networked smart contracts.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DXR до AUD
A$--
|1 DXR до GBP
￡--
|1 DXR до EUR
€--
|1 DXR до USD
$--
|1 DXR до MYR
RM--
|1 DXR до TRY
₺--
|1 DXR до JPY
¥--
|1 DXR до RUB
₽--
|1 DXR до INR
₹--
|1 DXR до IDR
Rp--
|1 DXR до PHP
₱--
|1 DXR до EGP
￡E.--
|1 DXR до BRL
R$--
|1 DXR до CAD
C$--
|1 DXR до BDT
৳--
|1 DXR до NGN
₦--
|1 DXR до UAH
₴--
|1 DXR до VES
Bs--
|1 DXR до PKR
Rs--
|1 DXR до KZT
₸--
|1 DXR до THB
฿--
|1 DXR до TWD
NT$--
|1 DXR до CHF
Fr--
|1 DXR до HKD
HK$--
|1 DXR до MAD
.د.م--