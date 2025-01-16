Сьогоднішня ціна Dex Raiden (DXR)

Поточна ціна Dex Raiden (DXR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dex Raiden:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.35 USD

- зміна ціни Dex Raiden протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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