Сьогоднішня ціна Dex on Crypto (DOCSWAP)

Поточна ціна Dex on Crypto (DOCSWAP) сьогодні становить 0.00823733 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOCSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dex on Crypto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.59 USD

- зміна ціни Dex on Crypto протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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