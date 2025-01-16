Ціна DEWY (DEWY)
Поточна ціна DEWY (DEWY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEWY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEWY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.22 USD
- зміна ціни DEWY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEWY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEWY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEWY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEWY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-40.07%
|60 днів
|$ 0
|+50.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEWY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DEWY is a for-fun memecoin launched on the SUI network. There is no utility or functionality associated with the token. It's a community driven mascot with the mission to spread fun, joy and awareness across SUI. The fictional character behind DEWY is a blue blob that used to live in the ocean and is now trying to become land born in order to spread the knowledge of crypto to the general public. DEWY also enables a safe place via community chats to learn more about crypto, foster friendship through the mascot and more.
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