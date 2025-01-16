Ціна Dewn (DEWN)
Поточна ціна Dewn (DEWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEWN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dewn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 589.73 USD
- зміна ціни Dewn протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dewn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dewn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dewn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dewn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-36.35%
|60 днів
|$ 0
|-53.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dewn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.66%
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