Токеноміка Devs are working (DAW) Дізнайтеся ключову інформацію про Devs are working (DAW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Devs are working (DAW) DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle. Офіційний вебсайт: https://daw.meme/ Купити DAW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Devs are working (DAW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Devs are working (DAW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 954,64K $ 954,64K $ 954,64K Загальна пропозиція: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Циркуляційна пропозиція: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 954,64K $ 954,64K $ 954,64K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00094934 $ 0,00094934 $ 0,00094934 Дізнайтеся більше про ціну Devs are working (DAW)

Токеноміка Devs are working (DAW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Devs are working (DAW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DAW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DAW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DAW, досліджуйте ціну токена DAW в реальному часі!

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