Ціна Devs are working (DAW)
Поточна ціна Devs are working (DAW) сьогодні становить 0,00081169 USD з ринковою капіталізацією $ 811,70K USD. Ціна DAW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Devs are working:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Devs are working протягом дня — +6,02%
- циркуляційна пропозиція – 999,92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Devs are working до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Devs are working до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Devs are working до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Devs are working до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Devs are working: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,25%
+6,02%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.
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