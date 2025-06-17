Сьогоднішня ціна Devs are working (DAW)

Поточна ціна Devs are working (DAW) сьогодні становить 0,00081169 USD з ринковою капіталізацією $ 811,70K USD. Ціна DAW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Devs are working:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Devs are working протягом дня — +6,02%

- циркуляційна пропозиція – 999,92M USD

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