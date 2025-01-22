Ціна Devil Finance (DEVIL)
Поточна ціна Devil Finance (DEVIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEVIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Devil Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.17 USD
- зміна ціни Devil Finance протягом дня — +6.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Devil Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Devil Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Devil Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Devil Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.23%
|30 днів
|$ 0
|-20.95%
|60 днів
|$ 0
|-17.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Devil Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
+6.23%
-7.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Our project is about producing passive income, buying IRL Merchandise with digital currency, and fighting to the death with collectable Devil Dogs to earn DEVIL. What makes your project unique? Our project gives the consumer many things to do with their currency than to just have them hold it. History of your project. Devil Finance was originally just a yield aggregator on the Fantom Network. However, now it is a yield aggregator, a marketplace, and a place to play games to risk and earn currency. What’s next for your project? We are looking to add a Devil Dog card game for people who want to engage in activities with their tokens. What can your token be used for? Right now, DEVIL can be used in a slot machine, to buy Physical Merchandise, to eventually buy Devil Dog NFTS, to put in vaults to earn passive income, and can be used for any other projects in the future.
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