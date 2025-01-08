Сьогоднішня ціна DeVault (DVT)

Поточна ціна DeVault (DVT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.56K USD. Ціна DVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.33 USD

- зміна ціни DeVault протягом дня — -4.37%

- циркуляційна пропозиція – 615.70M USD

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