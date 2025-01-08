Ціна DeVault (DVT)
Поточна ціна DeVault (DVT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.56K USD. Ціна DVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.33 USD
- зміна ціни DeVault протягом дня — -4.37%
- циркуляційна пропозиція – 615.70M USD
Отримуйте оновлення цін DVT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DVT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeVault до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeVault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeVault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeVault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.37%
|30 днів
|$ 0
|-18.47%
|60 днів
|$ 0
|+17.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-4.37%
-9.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeVault is a community governed and driven digital economy designed around the end user. DeVault offers a custom Cold Rewards system for long-term hodlers akin to a Mileage program as well as lets 100% of users participate in governance and cold rewards, no masternodes, no ICO. Just a Proof of Work driven community economy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DVT до AUD
A$--
|1 DVT до GBP
￡--
|1 DVT до EUR
€--
|1 DVT до USD
$--
|1 DVT до MYR
RM--
|1 DVT до TRY
₺--
|1 DVT до JPY
¥--
|1 DVT до RUB
₽--
|1 DVT до INR
₹--
|1 DVT до IDR
Rp--
|1 DVT до PHP
₱--
|1 DVT до EGP
￡E.--
|1 DVT до BRL
R$--
|1 DVT до CAD
C$--
|1 DVT до BDT
৳--
|1 DVT до NGN
₦--
|1 DVT до UAH
₴--
|1 DVT до VES
Bs--
|1 DVT до PKR
Rs--
|1 DVT до KZT
₸--
|1 DVT до THB
฿--
|1 DVT до TWD
NT$--
|1 DVT до CHF
Fr--
|1 DVT до HKD
HK$--
|1 DVT до MAD
.د.م--