Токеноміка DEVAI (0XDEV) Дізнайтеся ключову інформацію про DEVAI (0XDEV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DEVAI (0XDEV) AI-Powered Solidity Contract Generation This project presents an innovative solution to the common problem of Solidity contract generation. ABOUT US Shaping The Future With AI In today’s digital age, blockchain technology has emerged as a powerful tool for creating secure and transparent decentralized applications. However, developing smart contracts using Solidity, the most widely used programming language for Ethereum blockchain, can be a complex and time-consuming process, requiring specialized knowledge and expertise. To address this challenge, we have developed an AI bot that writes Solidity contracts, providing a fast, reliable, and cost-effective solution for companies looking to develop blockchain-based applications. Our bot uses advanced machine learning algorithms to generate Solidity code automatically, simplifying the process and reducing the risk of errors. In this way, we aim to democratize access to blockchain technology, enabling companies of all sizes to leverage its benefits and create innovative applications. Holders Benefit Revenue sharing program Holding above 1%+ of total supply in $0xDev token automatically enrolls you to the revenue sharing program, the revenue share program is a weekly pay out to the top holders based on the fees accumulated from deployments. The more deployments through the bot equates to a higher revenue share claim. 02 First to know Holding above 0.5%+ will give you early access to deployments channel where you can receive a notification any time a contract is deployed by DEVAI BOT. The notifications are divided in 3 different phases: a. New deployment b. LP locked/burnt c. Trading enabled (Holding 0.5%+ of total supply means you are eligible for revenue share from the fees accumulated via payment in $0xDEV) Офіційний вебсайт: https://contractdevai.com/ Whitepaper: https://contractdevai.com/wp-content/uploads/2023/11/Whitepaper-DEVAI_Final2.pdf Купити 0XDEV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DEVAI (0XDEV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DEVAI (0XDEV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,90K $ 24,90K $ 24,90K Загальна пропозиція: $ 981,24K $ 981,24K $ 981,24K Циркуляційна пропозиція: $ 836,31K $ 836,31K $ 836,31K FDV (повністю розведена вартість): $ 29,21K $ 29,21K $ 29,21K Історичний максимум: $ 21,48 $ 21,48 $ 21,48 Історичний мінімум: $ 0,020983 $ 0,020983 $ 0,020983 Поточна ціна: $ 0,02976716 $ 0,02976716 $ 0,02976716 Дізнайтеся більше про ціну DEVAI (0XDEV)

Токеноміка DEVAI (0XDEV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DEVAI (0XDEV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 0XDEV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 0XDEV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 0XDEV, досліджуйте ціну токена 0XDEV в реальному часі!

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