Сьогоднішня ціна DEVAI (0XDEV)

Поточна ціна DEVAI (0XDEV) сьогодні становить 0.094656 USD з ринковою капіталізацією $ 79.13K USD. Ціна 0XDEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEVAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD

- зміна ціни DEVAI протягом дня — +5.94%

- циркуляційна пропозиція – 836.31K USD

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