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Поточна ціна DEV TOMMY JINGL сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація TOMMYJINGL становить 603 621 USD. Відстежуйте оновлення цін TOMMYJINGL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DEV TOMMY JINGL сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація TOMMYJINGL становить 603 621 USD. Відстежуйте оновлення цін TOMMYJINGL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TOMMYJINGL

Інформація про ціну TOMMYJINGL

Що таке TOMMYJINGL

Офіційний вебсайт TOMMYJINGL

Токеноміка TOMMYJINGL

Прогноз ціни TOMMYJINGL

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Ціна DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TOMMYJINGL до USD:

$0,00060861
$0,00060861$0,00060861
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:55:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DEV TOMMY JINGL

Поточна ціна DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOMMYJINGL до USD становить $ 0 за TOMMYJINGL.

DEV TOMMY JINGL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 603 621, з циркуляційною пропозицією у 991,80M TOMMYJINGL. Протягом останніх 24 годин TOMMYJINGL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00130959, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TOMMYJINGL змінився на -- за останню годину та на -5,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

$ 603,62K
$ 603,62K$ 603,62K

--
----

$ 630,51K
$ 630,51K$ 630,51K

991,80M
991,80M 991,80M

1 035 975 088,494188
1 035 975 088,494188 1 035 975 088,494188

Поточна ринкова капіталізація DEV TOMMY JINGL — $ 603,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOMMYJINGL — 991,80M, зі загальною пропозицією 1035975088.494188. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 630,51K.

Історія ціни DEV TOMMY JINGL у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00130959
$ 0,00130959$ 0,00130959

$ 0
$ 0$ 0

--

-1,44%

-5,33%

-5,33%

Історія ціни DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEV TOMMY JINGL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEV TOMMY JINGL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEV TOMMY JINGL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEV TOMMY JINGL до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,44%
30 днів$ 0-5,33%
60 днів$ 0+20,95%
90 днів----

Прогноз ціни DEV TOMMY JINGL

Прогноз ціни DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TOMMYJINGL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DEV TOMMY JINGL потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

EntertainmentPump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про DEV TOMMY JINGL

Яка зараз актуальна вартість DEV TOMMY JINGL?

Сьогодні DEV TOMMY JINGL торгується за ціною ₴, змінивши свою ціну на -1.44% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є TOMMYJINGL саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має DEV TOMMY JINGL сьогодні?

DEV TOMMY JINGL має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував TOMMYJINGL протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі TOMMYJINGL сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику DEV TOMMY JINGL?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Entertainment,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, побудований на --, профіль ризику TOMMYJINGL може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про DEV TOMMY JINGL

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:55:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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