Сьогоднішня ціна DEV TOMMY JINGL

Поточна ціна DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TOMMYJINGL до USD становить $ 0 за TOMMYJINGL.

DEV TOMMY JINGL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 603 621, з циркуляційною пропозицією у 991,80M TOMMYJINGL. Протягом останніх 24 годин TOMMYJINGL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00130959, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TOMMYJINGL змінився на -- за останню годину та на -5,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

Ринкова капіталізація $ 603,62K$ 603,62K $ 603,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 630,51K$ 630,51K $ 630,51K Циркуляційне постачання 991,80M 991,80M 991,80M Загальна пропозиція 1 035 975 088,494188 1 035 975 088,494188 1 035 975 088,494188

Поточна ринкова капіталізація DEV TOMMY JINGL — $ 603,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOMMYJINGL — 991,80M, зі загальною пропозицією 1035975088.494188. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 630,51K.