Сьогоднішня ціна DEV IS FISH (DIF)

Поточна ціна DEV IS FISH (DIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.98K USD. Ціна DIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEV IS FISH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD

- зміна ціни DEV IS FISH протягом дня — -7.68%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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