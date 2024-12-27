Ціна DEV IS FISH (DIF)
Поточна ціна DEV IS FISH (DIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.98K USD. Ціна DIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEV IS FISH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.75K USD
- зміна ціни DEV IS FISH протягом дня — -7.68%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEV IS FISH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEV IS FISH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEV IS FISH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEV IS FISH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.68%
|30 днів
|$ 0
|+63.79%
|60 днів
|$ 0
|-41.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEV IS FISH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-7.68%
+9.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dev Is Fish is a unique community-driven project led by a dedicated and experienced team. It’s a playful takeover of a memecoin on the Sui network, with a twist: the developer is literally a fish, often live on Telegram video chats almost 24/7 (though even fish need sleep). The concept cleverly ties into Sui, known as the "chain of water," aligning with the trend of successful water-themed memecoins. With strong backing from some of the most respected figures in the Sui ecosystem, Dev Is Fish is positioned to become a top contender among the largest tokens and communities on the network.
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