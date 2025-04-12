Ціна Deutsche Mark (DDM)
Поточна ціна Deutsche Mark (DDM) сьогодні становить 1.039 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DDM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deutsche Mark:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.27K USD
- зміна ціни Deutsche Mark протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deutsche Mark до USD становила $ -0.001998613893327.
За останні 30 днів зміна ціни Deutsche Mark до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Deutsche Mark до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Deutsche Mark до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001998613893327
|-0.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Deutsche Mark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.19%
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deutsche Mark (DDM) is a stablecoin built on the Polygon blockchain, designed to provide a secure, reliable, and efficient means of digital transactions. Unlike algorithmic stablecoins, DDM is backed by real financial assets, ensuring price stability and minimizing volatility. The project’s goal is to bridge the gap between traditional finance and blockchain-based payments, allowing users to transact with confidence. By leveraging Polygon’s high-speed and low-cost blockchain infrastructure, Deutsche Mark (DDM) enables instant and low-fee transactions for businesses, individuals, and institutions. The project focuses on financial transparency and compliance, ensuring that reserves are managed responsibly and verifiable through regular audits. DDM aims to become a trusted medium of exchange for cross-border transactions, online payments, and financial settlements.
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