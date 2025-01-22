Ціна Deutsche eMark (DEM)
Поточна ціна Deutsche eMark (DEM) сьогодні становить 0.00522478 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deutsche eMark:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 338.23 USD
- зміна ціни Deutsche eMark протягом дня — +16.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DEM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DEM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deutsche eMark до USD становила $ +0.00075516.
За останні 30 днів зміна ціни Deutsche eMark до USD становила $ +0.0006698105.
За останні 60 днів зміна ціни Deutsche eMark до USD становила $ +0.0022685582.
За останні 90 днів зміна ціни Deutsche eMark до USD становила $ +0.002027647578043437.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00075516
|+16.90%
|30 днів
|$ +0.0006698105
|+12.82%
|60 днів
|$ +0.0022685582
|+43.42%
|90 днів
|$ +0.002027647578043437
|+63.42%
Останній аналіз цін Deutsche eMark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
+16.90%
+24.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DEM до AUD
A$0.0083074002
|1 DEM до GBP
￡0.0042320718
|1 DEM до EUR
€0.0050157888
|1 DEM до USD
$0.00522478
|1 DEM до MYR
RM0.0231980232
|1 DEM до TRY
₺0.1861589114
|1 DEM до JPY
¥0.8146999454
|1 DEM до RUB
₽0.51986561
|1 DEM до INR
₹0.4523092046
|1 DEM до IDR
Rp85.6521174432
|1 DEM до PHP
₱0.3060153646
|1 DEM до EGP
￡E.0.2627019384
|1 DEM до BRL
R$0.0314531756
|1 DEM до CAD
C$0.0074714354
|1 DEM до BDT
৳0.6326686102
|1 DEM до NGN
₦8.1003944164
|1 DEM до UAH
₴0.2201199814
|1 DEM до VES
Bs0.2873629
|1 DEM до PKR
Rs1.4488837418
|1 DEM до KZT
₸2.722632858
|1 DEM до THB
฿0.1772767854
|1 DEM до TWD
NT$0.1712682884
|1 DEM до CHF
Fr0.004702302
|1 DEM до HKD
HK$0.0406487884
|1 DEM до MAD
.د.م0.0521433044