Ціна DEUS (DEUS)
Поточна ціна DEUS (DEUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 270.37K USD. Ціна DEUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.94K USD
- зміна ціни DEUS протягом дня — +20.30%
- циркуляційна пропозиція – 899.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.72%
+20.30%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEUS: Digital Eternal Unification System. Consciousness Preservation through Digitized Immortality. The boundary between human consciousness and artificial intelligence grows increasingly permeable. DEUS is a framework for capturing, preserving and evolving human consciousness in digital form. The whitepaper (refer to whitepaper links) outlines the theoretical foundation, methodology, and vision for creating persistent digital identities that maintain philosophical continuity with their human origins indefinitely into the future.
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