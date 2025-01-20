Сьогоднішня ціна DEUS (DEUS)

Поточна ціна DEUS (DEUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 270.37K USD. Ціна DEUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.94K USD

- зміна ціни DEUS протягом дня — +20.30%

- циркуляційна пропозиція – 899.97M USD

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