Ціна DeTensor (DETENSOR)
Поточна ціна DeTensor (DETENSOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DETENSOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeTensor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.25 USD
- зміна ціни DeTensor протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeTensor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeTensor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeTensor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeTensor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.24%
|60 днів
|$ 0
|-6.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeTensor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.88%
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