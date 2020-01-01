Токеноміка Desy Duk (DESY) Дізнайтеся ключову інформацію про Desy Duk (DESY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Desy Duk (DESY) The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day. Офіційний вебсайт: https://desyduk.com/ Купити DESY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Desy Duk (DESY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Desy Duk (DESY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,79K $ 23,79K $ 23,79K Загальна пропозиція: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M Циркуляційна пропозиція: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,79K $ 23,79K $ 23,79K Історичний максимум: $ 0,00142863 $ 0,00142863 $ 0,00142863 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Desy Duk (DESY)

Токеноміка Desy Duk (DESY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Desy Duk (DESY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DESY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DESY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DESY, досліджуйте ціну токена DESY в реальному часі!

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