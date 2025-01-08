Сьогоднішня ціна Desy Duk (DESY)

Поточна ціна Desy Duk (DESY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.97K USD. Ціна DESY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Desy Duk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 946.02 USD

- зміна ціни Desy Duk протягом дня — -9.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD

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