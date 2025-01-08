Ціна Desy Duk (DESY)
Поточна ціна Desy Duk (DESY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59.97K USD. Ціна DESY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Desy Duk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 946.02 USD
- зміна ціни Desy Duk протягом дня — -9.95%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
Отримуйте оновлення цін DESY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DESY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Desy Duk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Desy Duk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Desy Duk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Desy Duk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.95%
|30 днів
|$ 0
|-8.13%
|60 днів
|$ 0
|-49.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Desy Duk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-9.95%
-18.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DESY до AUD
A$--
|1 DESY до GBP
￡--
|1 DESY до EUR
€--
|1 DESY до USD
$--
|1 DESY до MYR
RM--
|1 DESY до TRY
₺--
|1 DESY до JPY
¥--
|1 DESY до RUB
₽--
|1 DESY до INR
₹--
|1 DESY до IDR
Rp--
|1 DESY до PHP
₱--
|1 DESY до EGP
￡E.--
|1 DESY до BRL
R$--
|1 DESY до CAD
C$--
|1 DESY до BDT
৳--
|1 DESY до NGN
₦--
|1 DESY до UAH
₴--
|1 DESY до VES
Bs--
|1 DESY до PKR
Rs--
|1 DESY до KZT
₸--
|1 DESY до THB
฿--
|1 DESY до TWD
NT$--
|1 DESY до CHF
Fr--
|1 DESY до HKD
HK$--
|1 DESY до MAD
.د.م--