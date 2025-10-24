Інформація щодо ціни DESU (DESU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00359485$ 0,00359485 $ 0,00359485 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,47% Зміна ціни (1 дн.) +16,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,12%

Актуальна ціна DESU (DESU) становить --. За останні 24 години DESU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DESU становить $ 0,00359485, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DESU змінився на +5,47% за останню годину, +16,47% за 24 години та на +1,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DESU (DESU)

Ринкова капіталізація $ 225,33K$ 225,33K $ 225,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 225,33K$ 225,33K $ 225,33K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DESU — $ 225,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DESU — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 225,33K.