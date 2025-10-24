Ціна Dessistant by Virtuals (DESS)
Актуальна ціна Dessistant by Virtuals (DESS) становить --. За останні 24 години DESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DESS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то DESS змінився на 0,00% за останню годину, +1,64% за 24 години та на -3,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Dessistant by Virtuals — $ 37,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DESS — 464,70M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,01K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dessistant by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dessistant by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dessistant by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dessistant by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,64%
|30 днів
|$ 0
|-48,40%
|60 днів
|$ 0
|-75,22%
|90 днів
|$ 0
|--
Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards
